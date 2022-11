Violenza contro le donne, la gigantesca scarpa rossa di Ponte a Egola

Quest’anno l’associazione “Territorio in comune” ha voluto ricordare la data del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, violenza che a tutt’oggi non sembra placarsi, ma anzi fa registrare quotidianamente centinaia di episodi di sopraffazione che in alcuni casi sfociano addirittura in azioni che fanno pagare con la vita l’essere donna.

Nella piazza principale della frazione di Ponte a Egola – Spaletti Stellato - l’Associazione ha predisposto una gigantesca riproduzione di una scarpa rossa simbolo della giornata internazionale dedicata alle donne. Quella del 25 novembre è una data nata 60 anni fa a livello internazionale per ricordare tre coraggiose sorelle trucidate perché scelsero di vivere in libertà e che l’Associazione ha voluto ricordare con forza e plasticamente in una piazza importante della comunità di San Miniato.

Fonte: Ufficio Stampa