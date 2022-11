Violenza sulle donne, nuova panchina rossa a Vinci

È stata inaugurata oggi, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a Vinci una nuova panchina rossa. Si trova in via Giovanni XXIII, all'ingresso del comune, ed è stata voluta e finanziata dal Comune di Vinci: si trova vicino alla stazione dei Carabinieri proprio per lanciare il messaggio alle donne che è necessario denunciare questi gravi fatti.

Sulla panchina si trova poi una celebre frase di Alda Merini e due numeri: il 1522, numero nazionale contro la violenza e lo stalking e il numero del Centro Aiuto Donna Lilith, il centro anti violenza dell'Empolese-Valdelsa. Si trova anche la targa “No alla violenza sulle donne”.

All’inaugurazione erano presenti anche i carabinieri di Vinci e le componenti della Consulta delle donne della città.

Si tratta della seconda panchina rossa a Vinci: la prima, finanziata dai coniugi Galeotti, è stata installata nel 2018 sul viale Togliatti, vicino alle scuole medie per lanciare il messaggio che la campagna di sensibilizzazione deve partire già dai giovani.

“Siamo contenti e orgogliosi di aver inaugurato oggi la seconda panchina a Vinci, in una giornata così importante – ha commentato la vicesindaca del Comune di Vinci Sara Iallorenzi, che ha la delega alle Pari Opportunità -. Abbiamo voluto fortemente questa panchina e la scelta della location non è casuale: si trova vicino alla stazione dei Carabinieri in modo che si capisca che chi è vittima di queste atrocità deve in tutti i modi andare a denunciare. E' lo strumento più efficace che abbiamo. Al tempo stesso vogliamo lanciare anche un messaggio concreto con i numeri di telefono da utilizzare in caso di bisogno. Noi come amministrazione vogliamo che nessuna donna che ha bisogno di aiuto sia lasciata sola”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa