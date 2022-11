Consiglio comunale di San Miniato, si parla anche del termovalorizzatore di Empoli

Convocato il Consiglio comunale di San Miniato per martedì 29 novembre 2022, alle ore 17, nel Palazzo Comunale in seduta pubblica e modalità mista, telematica e in presenza.

Di seguito l'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Domanda di attualità ai sensi dell’art. 57 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" presentata dai Gruppi Consiliari "Lega Salvini San Miniato" e "Forza Italia" su progetto industriale volto ad impiantare un "termovalorizzatore" di rifiuti in loc. Marcignana del Comune di Empoli.

3. Approvazione verbali sedute precedenti. (Settore Affari Istituzionali e Legali)

4. Risposta ad interpellanza presentata il 29.07.2022 dal Gruppo Consiliare "Cambiamenti" ad oggetto: "Chalet2".

5. Risposta ad interpellanza presentata il 16.09.2022 dal Gruppo Consiliare Forza Italia ad oggetto: "Contributi regionali per la realizzazione di progetti in materia di videosorveglianza".

6. Mozione presentata il 15.09.2022, come integrata in data 18.11.2022, dal Gruppo Consiliare "Cambiamenti" ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023".

7. Mozione presentata il 07.11.2022 dai Gruppi Consiliari "Cambiamenti", "Lega Salvini San Miniato" e "Forza Italia" ad oggetto: "Azienda Pubblica Servizi alla Persona ‘Del Campana Guazzesi’".

8. Provvedimento in autotutela. Annullamento d’ufficio deliberazione Consiglio Comunale n. 66 del 08.11.2022 e Riconoscimento di debiti fuori bilancio per le spese di cui alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di San Miniato in data 30.06.2022 nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa n. 13512 del 13.02.2022. (Servizio Autonomo Polizia Municipale). Immediatamente eseguibile

9. Regolamento per la concessione e l'uso dei telefoni cellulari alla struttura tecnica del Comune di San Miniato. (Settore Affari Istituzionali e Legali) Immediatamente eseguibile

10. Regolamento per la disciplina di gestione e rientro delle morosità dei servizi a domanda individuale del Settore 4 - Approvazione. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà). Immediatamente eseguibile

11.Affidamento all’Agenzia delle Entrate – Riscossione della riscossione coattiva dei solleciti di pagamento ante legge 160/2019 relativi ai servizi a domanda individuale del Settore 4. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà). Immediatamente eseguibile

12. Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). Variazione n. 6. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile

13.Bilancio di Previsione 2022-2024. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile

Si assicura che saranno messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali. La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune. La presenza del pubblico è consentita nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale.