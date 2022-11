Il Ferraris-Brunelleschi si espande, l'ok dal Consiglio comunale sul permesso a costruire

Via libera dal Consiglio comunale, riunitosi nella giornata di ieri, venerdì 25 novembre 2022, a maggioranza con voti favorevoli di Pd, Questa è Empoli, M5S e Buongiorno Empoli - Fabrica Comune, astenuti Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli e Lega Salvini Empoli, al permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14, comma 1 del DPR 380/2001 e dell'art. 97 comma 2 della LRT 65/2014 per i lavori di completamento degli edifici 4 e 5 del plesso scolastico di bioarchitettura che interessa l'istituto superiore Ferraris-Brunelleschi di via Sanzio. Un passaggio autorizzativo che permetterà lo sviluppo della struttura scolastica, attraverso l'ampliamento di edifici esistenti, come da richiesta dalla Città Metropolitana di Firenze.

Di fatto, questo intervento si inserisce in un più ampio progetto dell'ente metropolitano finalizzato alla realizzazione del plesso scolastico di via Sanzio, articolato in cinque blocchi distinti e tra loro collegati, che ha già visto la realizzazione dei blocchi 1, 2 e 3. Con la realizzazione dei blocchi 4 e 5, la Città Metropolitana andrà a completare quanto già programmato: con il blocco 4 è prevista la realizzazione di un edificio quasi interamente vetrato, con funzioni distributive e di collegamento fra i blocchi 3 e 5, pensato come serra di accumulo solare, su due piani, mentre con il blocco 5, anch'esso distribuito su due piani, saranno realizzati laboratori e aule di ricerca e servizi igienici. Si tratta di un intervento finanziato, per un importo di quadro economico pari a 3.589.706.65 euro, tramite i fondi PNRR, Missione 4 Componente 1 Intervento 3.3 'Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica'. Secondo la tabella di marcia 'dettata' dal MIUR, l'aggiudicazione della gara di realizzazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2022, mentre l'inizio dei lavori entro il 31 marzo 2023, con termine e rendicontazione entro il 31 marzo 2026. La mancata osservanza dei termini comporterebbe la revoca del finanziamento stesso.

Quello al centro del punto all'ordine del giorno del Consiglio comunale è soltanto uno degli interventi promossi dalla Città Metropolitana per quanto concerne gli istituti scolastici superiori empolesi. In vista dell'apertura dell'anno scolastico in corso, sono stati eseguiti interventi di edilizia sia all'istituto superiore Pontormo sia al Ferraris-Brunelleschi sia alla sede del Virgilio che si trova in via Fabiani, dove complessivamente sono stati investiti 120mila euro per la nuova realizzazione e il recupero di aule scolastiche. Per quanto concerne i cantieri, è in corso quello relativo all'ampliamento del polo scolastico di via Sanzio, che interessa Pontormo, Ferraris-Brunelleschi e Fermi-Da Vinci: si tratta di un'opera da 7,7 milioni di euro, in parte finanziata con i fondi del Patto per Firenze e in parte con risorse della Città Metropolitana. E' prevista la realizzazione di un edificio che ospiterà ventiquattro aule e una palestra: la struttura consentirà di 'riordinare' gli spazi delle tre scuole interessate dal progetto. Sul fronte Fermi-Da Vinci, è stato inoltre avviato il cantiere per l'adeguamento sismico di tutta la struttura: sono stati consegnati i lavori che prevedono un investimento complessivo di circa 6.885.000 euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa