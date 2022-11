Piano Strutturale di Montespertoli, dopo l'ascolto dei cittadini si passa alla Regione

L’iter di approvazione di uno strumento urbanistico è composto da una serie di step sequenziali, a tre anni precisi dall’avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale ed a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T sono state valutate e esaminate dall’Amministrazione Comunale e dagli uffici le oltre 70 osservazioni pervenute dopo l’adozione del nuovo Piano Strutturale.

Nella seduta del Consiglio Comunale di giovedì scorso è stata approvata la documentazione con tutte le controdeduzioni alle osservazioni arrivate.

"Abbiamo fatto un altro passo avanti nella definizione di questo strumento urbanistico che ha il compito di delineare le strategie di governo del territorio di Montespertoli per i prossimi anni" dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

L’iter procedurale disposto dall’Ufficio Pianificazione Territoriale per la valutazione delle osservazioni ha seguito principi di rigenerazione urbana completamente integrata con il territorio rurale.

Le osservazioni approvate rispondono a criteri di un utilizzo ragionevole di nuovo suolo e premiano fortemente il riuso degli edifici rurali, artigianali e residenziali esistenti.

Allo stesso tempo si è incentivata la strategia di potenziamento dell’offerta turistico ricettiva in modo da consentirere a questo settore di svilupparsi in sintonia con il contesto rurale e di ampliare le politiche per l’ospitalità.

"Quello che stiamo facendo è un lavoro complesso e lungo che servirà per guidare lo sviluppo della nostra comunità nei prossimi anni: una comunità che dovrà crescere, utilizzare innovazione tecnologica nel riuso e nelle nuove edificazioni, mettere al centro la sostenibilità energetica, idrica e paesaggistica non rinunciando a creare nuovi posti di lavoro e cercando di attrarre nuove giovani famiglie". conclude il Sindaco .

I prossimi passaggi burocratici prevedono la conferenza di copianificazione e la conferenza Paesaggistica con la Regione Toscana per poi arrivare all’approvazione definitiva di questo nuovo Piano Strutturale nel corso del 2023.

Fonte: Comune di Montespertoli