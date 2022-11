Beni confiscati alla mafia in Toscana, il convegno in Regione

Si terrà domani lunedì 28 novembre nella Sala esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati in Piazza Duomo 10 a Firenze, il convegno su "I beni confiscati alla mafia in Toscana. L’impegno dello Stato, della Regione e degli Enti locali per restituirli all’uso pubblico".

Alle 9.30 sarà il presidente Eugenio Giani ad aprire i lavori, che saranno conclusi alle 13.30 dall’intervento dell’assessore regionale alla Cultura della Legalità, Stefano Ciuoffo.

Nel corso dell’iniziativa sono previsti interventi dei delegati alla legalità di Anci e Upi Toscana, Gabriele Berni (sindaco di Monteroni d’Arbia) e Sara D’Ambrosio (sindaca di Altopascio).

Terranuova Bracciolini, Massa e Cozzile, Castagneto Carducci, Montopoli Valdarno e Firenze, cioè i Comuni toscani coinvolti nelle più recenti esperienze di riutilizzo dei beni sottratti alla criminalità organizzata, racconteranno la loro esperienza.

Il prefetto di Firenze, Valerio Valenti, interverrà sul ruolo delle Prefetture nel supporto alle realtà territoriali, mentre Bruno Corda, direttore dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati, parlerà del ruolo dell’Agenzia che dirige e delle prospettive in questo settore.

È previsto un dibattito con interventi degli amministratori e dei rappresentanti dell’associazionismo.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa