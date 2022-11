Cane seppellito riemerge da un terreno agricolo a Pisa: accertamenti in corso

Il corpo senza vita di un cane, seppellito in un campo arato a Pisa, è riemerso dal terreno nella zona di via del Brennero. A renderlo noto sono le guardie zoofile della sezione provinciale di Pisa, intervenute sul posto nella prima mattina di sabato 26 novembre, su segnalazione di una cittadina che aveva notato la parte posteriore dell'animale emersa dal terreno. Constatato il fatto, le guardie zoofile hanno provveduto ad estrarre il cane dalla buca poco profonda dove era stato seppellito a testa in giù.

Come spiegato, una volta recuperata la carcassa del cane, una femmina, le guardie zoofile hanno provato a leggere il microchip con l'apposito lettore in dotazione e, dopo vari tentativi, il numero è stato rilevato e dunque sarà possibile risalire al padrone. "Il proprietario/a dovrà dimostrare le cause della morte del cane - dichiarano le guardie pisane - e il perché del seppellimento in un terreno agricolo, che probabilmente non è di proprietà del detentore del cane".

La carcassa sarà trasferita nei prossimi giorni all'istituto Zooprofilattico di Pisa per gli accertamenti dovuti, al fine di determinare le cause del decesso del cane.