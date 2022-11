Il sorriso dopo la distruzione dei vandali: nuovo mezzo per Noi da Grandi

(foto da facebook)

Era la fine del dicembre 2021 quando una mattina la onlus Noi da Grandi trovò il proprio pulmino distrutto dalla mano dei vandali. Un gesto che colpì molto la comunità, lasciando amarezza e sconforto nell'associazione empolese nata nel 2008 dalla volontà dei genitori di ragazzi disabili, con l'intento di potenziare l'autonomia dei propri figli e pensare ad un futuro per loro sempre più indipendente.

Con quel mezzo prezioso, la onlus si muoveva sul territorio per portare i ragazzi alle attività. Da quel giorno molte realtà imprenditoriali si mobilitarono, compresa la Misericordia di Empoli che mise a disposizione un proprio furgone nell'attesa di un nuovo van. Contemporaneamente fu pronta la risposta del Comune di Empoli per riparare alla mancanza, causata dai vandali, con una donazione di 25mila euro per l'acquisto di un nuovo pulmino.

(foto da facebook)

Oggi, a distanza di un anno, è stata una domenica di sorrisi e di riconquiste, grazie all'arrivo di un nuovo mezzo che consentirà alla onlus di muoversi verso le tappe da raggiungere con i propri ragazzi e ragazze. Dietro al volante del pulmino bianco colorato da tante impronte di mani stampate sulla carrozzeria, le foto ricordo hanno immortalato l'allegria, dopo il dispiacere dato dalla violenza di ignoti. "Vedervi oggi così sorridenti davanti al nuovo pulmino riempie il cuore di gioia" ha scritto su facebook la sindaca di Empoli Brenda Barnini. "Sta per finire una giornata passata in compagnia dei volontari di Noi da grandi. Una di quelle giornate rigeneranti, che lasciano il sorriso sulle labbra e che ti fanno sentire orgoglioso della tua città" scrive sempre sui social il vicesindaco Fabio Barsottini. "Inclusione e autonomia: questo è l’obiettivo. Per l’occasione abbiamo festeggiato l’arrivo del nuovo pulmino finanziato con le risorse del Comune".