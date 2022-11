L'arrivo del vescovo Migliavacca ad Arezzo: "Impariamo dai giovani per avere un mondo migliore"

Dopo sette anni alla guida della diocesi di San Miniato oggi, domenica 27 novembre 2022, il vescovo Andrea Migliavacca ha fatto il suo ingresso nella diocesi di Arezzo come nuovo vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.

Le sue prime parole all'inizio di questo nuovo cammino sono state rivolte ad alcuni bambini dell'istituto Medaglia miracolosa di Viciomaggio, "Posso venire a giocare con voi?" avrebbe chiesto Migliavacca nella prima tappa della giornata di insediamento. A seguire il vescovo ha incontrato gli ospiti dell'Istituto di Agazzi, la comunità dei Padri Passionisti e i detenuti della casa circondariale di Arezzo fino all'arrivo nella parrocchia di San Francesco Stigmatizzato a Saione. Una giornata ricca di incontri con tanti giovani, cittadini e istituzioni, giunti per dargli il benvenuto. "Sono qui per seguire i giovani, voglio imparare da voi come avere un mondo migliore, perché sia una chiesa più vera. Mi metto in cammino con voi, entro in diocesi con voi", ha detto per poi proseguire il viaggio a piedi per la città di Arezzo. In mezzo ai tanti appuntamenti Migliavacca ha trovato anche il tempo per un fuoriprogramma, insieme agli scout, per un caffè in un locale del centro. Alle 16.30 l'arrivo in Comune dove ad attenderlo c'erano il sindaco Alessandro Ghinelli e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Infine la celebrazione in cattedrale, per l'avvio del ministero, alla presenza di circa 2mila persone tra cui i cardinali Giuseppe Betori arcivescovo metropolita di Firenze, Gualtiero Bassetti arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve e il cardinale Ernest Simoni, oltre a numerosi vescovi provenienti da Toscana e Pavia, Lodi, Vicenza e Gorizia, al clero e ai fedeli da ogni angolo della diocesi, da tutta Italia ma anche da San Miniato, di cui il vescovo Migliavacca resterà amministratore per il tempo necessario alla nomina del nuovo vescovo.

Ieri il saluto nella sala consiliare di San Miniato dove il vescovo Migliavacca arrivò nel 2015. "Ha saputo, nella sua missione, andare al di là degli steccati, incontrare persone, tutte le persone - ha detto il sindaco Simone Giglioli durante i saluti - nei luoghi di lavoro, nei luoghi di ricreazione, nei luoghi di sofferenza, ovunque. Vero interprete di una chiesa aperta e di incontro, lo dico da laico, della Chiesa di Francesco. Ha saputo collaborare con le Istituzioni cittadine e con l'Amministrazione, ciascuno per il suo ruolo, nell'interesse del bene comune. E cosa altrettanto importante è riuscito ad entrare nel cuore di tutti i sanminiatesi grazie alla sua semplicità, alla sua disponibilità e all'empatia. Grazie Monsignor Andrea, buon cammino!".