Lite tra giovani a Pisa, due denunce per tentata rapina e lesioni

Una festa di laurea è sfociata in lite questa notte a Pisa. Sul posto, intorno alle 1.40, è intervenuta la polizia per segnalazione di una rissa tra due gruppi di ragazzi. Giunti in piazza Dante i poliziotti hanno trovato un gruppo di giovani, partecipanti alla festa di laurea, che avevano avuto una lite con due ragazzi appartenenti ad un altro gruppo. Questi ultimi, secondo quanto emerso, avrebbero voluto impossessarsi per scherzo di un megafono di uno dei partecipanti alla festa di laurea. I due, spalleggiati da altri amici, avrebbero prima insultato e poi aggredito un giovane che si era rifiutato di prestargli il megafono, e gli amici che erano intervenuti in suo soccorso.

L'arrivo della polizia ha fatto cessare la lite. Sul posto è intervenuta a scopo cautelativo un'ambulanza, di cui nessuno dei presenti ha avuto bisogno. Gli agenti hanno poi identificato numerosi giovani, trovando infine i due che avrebbero innescato l'aggressione. Si tratta di un 19enne e un 17enne di Cascina che saranno denunciati per tentata rapina e lesioni personali, in concorso con altre persone in corso di identificazione da parte della polizia.