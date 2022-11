Non si ferma all'alt, viaggiava in bici con dosi di cocaina: arrestato a Massa

All'alt della polizia avrebbe tentato la fuga, ma è stato raggiunto e trovato con quasi 20 grammi di cocaina. È successo a Massa dove gli agenti hanno arrestato l'uomo, di origini straniere, in possesso dello stupefacente in parte già diviso in dosi ma anche in forma grezza a cristallo, ancora da tagliare e destinato allo spaccio. L'uomo è stato notato a bordo di una bici durante i controlli nella zona industriale di via Aurelia Ovest a Massa. Alla loro vista, il soggetto avrebbe cercato di sottrarso al controllo, abbandonando la bici e proseguendo la fuga a piedi, scavalcando le recinzioni delle abitazioni, pur di riuscire ad allontanarsi dalla polizia.

Nonostante la resistenza e la violenza contro gli agenti, questi ultimi sono comunque riusciti a bloccarlo, trovandolo in possesso della sostanza stupefacente e di un bilancino di precisione. Arresto convalidato dal gip per l'uomo, risultato irregolare sul territorio, è stata inoltre applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.