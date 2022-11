Rissa di notte a Firenze, spunta una mazza da baseball: 4 denunce

Rissa questa notte a Firenze dove quattro persone sono state denunciate dalla polizia. È successo intorno alle 2 quando alla sala operativa della questura è giunta una segnalazione per una lite in strada. Intervenuta una volante sul posto, in via Verdi, gli investigatori hanno trovato il personale del 118 e alcuni testimoni da cui è emerso che un'auto, mentre stava transitando, sarebbe stata accerchiata da alcune persone.

Dallo stesso mezzo sarebbero usciti quattro uomini che, impugnando anche una mazza da baseball, avrebbero iniziato una colluttazione con le persone che avevano circondato la macchina. I quattro, tre dominicani e un italiano, all'arrivo della polizia erano già stati portati all'ospedale Santa Maria Nuova, dove sono stati refertati. Nella macchina, oltre alla mazza da baseball, è stato ritrovato anche un coltello a serramanico. Sono in corso le indagini per individuare le altre persone coinvolte nella rissa.