Tenta il furto in un supermercato a Pisa, arrestata 22enne ricercata

Aveva prelevato dagli scaffali del supermercato varia merce, nascondondendola dentro la borsa, per poi oltrepassare le casse senza pagare. Ad accorgersi del tentativo di furto il personale del servizio antitaccheggio del Penny Market di via Bargagna a Pisa, dove ieri intorno alle 13.30 è intervenuta una pattuglia della polizia. La responsabile del tentato furto, una giovane di 22 anni, è stata trattenuta dal personale fino all'arrivo degli agenti che hanno verificato che si fosse impossessata della merce. La 22enne, rumena, è stata trovata con numerosi prodotti tra cui saponette, detersivi, deodoranti e lattine di bibite.

La merce è stata recuperata e restituita alla direzione del supermercato mentre la donna, accompagnata in questura per l'identificazione, è stata denunciata per il reato di furto in esercizio commerciale. Dalla Banca dati è inoltre emerso che la 22enne risultava ricercata perché nei suoi confronti era stato inserito un avviso di conclusione di indagini preliminari, per fatti analoghi, che le è stato pertanto notificato dagli operatori.