Tosana Atletica Empoli, il presidente Marchetti: "Un 2022 di grande livello"

Intervista con Claudio Marchetti, presidente della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti, sull’anno sportivo appena trascorso.

Presidente, com’è andato il 2022 per la Toscana Atletica Empoli?

Da un punto di vista sportivo, direi molto bene: abbiamo conquistato ben quattro titoli italiani con Matilde Carboncini nel pentathlon indoor juniores, Giulia Bernini nella corsa 6 km su strada allieve e ben due con Greta Settino, nei 10 km su strada e nella mezza maratona juniores. Per altre due volte siamo andati vicinissimi ad un altro titolo nazionale, con due secondi posti, sempre con Matilde Carboncini nell’eptathlon e con Greta Settino nei 5000. A livello di team siamo riusciti a tornare nella gara che ci compete, la Finale A Argento, che avevamo perso per un anno dopo avervi gareggiato negli ultimi undici e abbiamo vinto, per la quarta volta consecutiva, la Finale nazionale B del campionato di società Allieve. Senza contare poi i numerosi titoli regionali, che ogni anno riusciamo a conquistare in tutte le categorie. Insomma, possiamo dire senza timore di smentita che, sia a livello regionale che nazionale, continuiamo ad essere competitivi e a raggiungere risultati davvero di grande livello.

Claudio Marchetti, presidente della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti

Come sempre, dietro a questi grandi risultati, c’è un grande lavoro da parte di tutti…

Esattamente, questo è per noi fondamentale. Ne approfitto per ringraziare tutti i nostri allenatrici e allenatori, che con grande dedizione e impegno quotidiano aiutano questa società a crescere e a mantenersi ad alti livelli, senza i quali tutto questo sarebbe impossibile: Adama Niang, Simone Caverni, Giovanni Covato, Angela Dabraio, Alice Francalanza, Simone Garbetti, Mattia Gelain, Claudia Politi, Katia Scalco, Sara Tani e Rebecca Lanciotti. Basti pensare che sono ormai diversi anni che in totale ci attestiamo sui circa 400 tesserati e che comunque nella nostra struttura si allenano spesso anche atleti di altre società. Siamo e continuiamo ad essere un bel gruppo, che tutti riconoscono tale, e questo ci fa un grande piacere. Tuttavia, siamo tutt’altro che adagiati sugli allori e puntiamo a ripeterci e a crescere ancora nei prossimi anni.

La nascita del nuovo impianto sportivo vicino al Polo scolastico di Via Sanzio, annunciata dall’amministrazione comunale, potrà andare in questa direzione?

Potrà essere la svolta, non solo per la nostra società, che finalmente potrà usufruire di un grande impianto, ma per una fetta importante del mondo sportivo della nostra città. Lasciami ringraziare il Sindaco Brenda Barnini e l’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi, che si sono spesi tantissimo, con grande impegno e tenacia, per il raggiungimento di questo risultato, insieme ai tecnici del comune. Hanno fatto davvero un grande lavoro e a noi non resta che far loro i complimenti per il risultato raggiunto. È stata davvero una bellissima notizia per noi, soprattutto per coloro che ogni giorno si allenano nella struttura, come atleti e allenatori, che potranno finalmente superare le difficoltà di questi anni.

Fonte: Ufficio stampa