Violenza di genere, a Navacchio posizionata una grande scarpa rossa in rotatoria

È stata inaugurata, sabato 26 novembre, la scultura raffigurante una scarpa rossa di 120 x 80 centimetri ben visibile in mezzo alla rotatoria del Centro dei Borghi a Navacchio (all’incrocio tra le vie Fosso Vecchio e Oristano). Si tratta di un’altra iniziativa inserita nella settimana dedicata al contrasto alla violenza sulle donne, grazie all’idea partita dal Kinzika Group. All’inaugurazione della scultura, oltre alle rappresentanti del Kinzika Group, c’erano: Michelangelo Betti, sindaco di Cascina, con il vicesindaco Cristiano Masi e le assessore Giulia Guainai, Irene Masoni e Francesca Mori; Matteo Ferrucci, sindaco di Vicopisano; Stefano Tordella, assessore di Calci; Lara Ceccarelli, assessora di San Giuliano Terme; Paolo Brunetti, presidente della Sezione Soci Coop Cascina.

"Ringrazio il Kinzika Group per questo dono e l’Unicoop Firenze – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – che ci ha permesso di posizionare la scultura su questa rotatoria ben visibile non solo per il territorio di Cascina ma per tutti coloro che gravitano intorno al polo commerciale di Navacchio. Questa inaugurazione arriva il giorno dopo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a chiusura di una lunga serie di iniziative. La ricorrenza è ormai tradizionale, ma ogni anno assume significati diversi e si contestualizza in maniera diversa. Due o tre mesi fa non avremmo pensato che ci sarebbe stato, tra i temi affrontati in Italia, le proteste del popolo iraniano in uno Stato in cui le donne non possono neanche mostrare i capelli. Questo ci fa capire che c’è ancora molto da fare, non solo nel mondo ma anche in Italia, viste le 104 donne uccise in un anno".

Per il Kinzika Group ha preso la parola Chiara Frassi. "Ringraziamo di cuore il Comune di Cascina che ci ha aperto le proprie porte. Il nostro Comune, Pisa, ci aveva proposto di farla arancione perché loro celebrano l’orange day, ma noi volevamo che la scarpa fosse rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Ringraziamo anche Unicoop Firenze per averci permesso di posizionare qua questa scultura, in un posto ben visibile. Raggiungiamo un traguardo che sembrava irrealizzabile, ma che grazie al contributo di tutti i presenti è stato possibile ottenere".

A chiudere gli interventi è stato Paolo Brunetti. "Chiudiamo questa settimana dedicata al contrasto della violenza sulle donne con questa inaugurazione che è una vera e propria ciliegina sulla torta. La scorsa settimana, come sezioni Soci Coop, abbiamo incontrato a Firenze un gruppo di donne iraniane: per me sono delle vere e proprie eroine, perché lottano per far sì che anche loro possano fare ciò che non gli è permesso. La violenza sulle donne è principalmente un problema culturale e dobbiamo iniziare a parlarne con i più piccoli. Purtroppo viviamo in una società violenta, in cui l’uomo vuole essere dominante: per questo facciamo tante attività nelle scuole per contrastare questo modello culturale. Ringraziamo il Kinzika Group e le amministrazioni comunali oggi presenti che dimostrano come qui ci sia un terreno fertile a differenza di altri Comuni".

Fonte: Comune di Cascina