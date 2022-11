Sul furgone aveva scritte inneggianti al Duce. Inoltre su alcune pietre vicine alla sua abitazione sono state notate le parole Dux e SS. Per questo un uomo è stato denunciato per apologia di fascismo in provincia di Arezzo.

Si tratta di un 40enne di Subbiano, finito nel mirino delle forze dell'ordine. Il fatto è accaduto un mese fa ma è stato reso noto solo al termine delle indagini.