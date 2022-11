Aquateam Nuoto Cuoio torna da Fabriano con tre grandi medaglie

Questo fine settimana, sabato 26 e domenica 27 novembre si sono svolti a Fabriano i Campionati Italiani Assoluti vasca corta Finp. L'asd Aquateam Nuoto Cuoio ha partecipato con i tre atleti che hanno guadagnato i tempi limite previsti per l'iscrizione.

Dopo aver ottenuto gli spazi in piscina per gli allenamenti l'11 ottobre, dicono dalla società, "abbiamo fatto il possibile per presentarci dignitosamente a questo importante appuntamento. Il tempo per la preparazione era veramente poco ma abbiamo portato a casa dei risultati".

Martina Alfei ritrova i suoi tempi migliori limando anche dei secondi importanti e mette al collo un argento nei 100mt Rana. Per i 50 e 100 stile libero non sale sul podio ma guadagna due 4' posti.

Stefania Gemignani prende l'argento nei 50 mt stile libero e il bronzo nei 100mt stile libero.

Giovanni Turini non raggiunge il podio ma si piazza al 4^ posto nei 50mt rana.

"Puntiamo a risultati migliori nei prossimi appuntamenti importanti della stagione. Oltre all'impegno dei nostri ragazzi, che non mancherà mai, ne siamo certi, sarà determinante la possibilità di un allenamento costante in spazi adeguati in piscina che ci auguriamo non siano più un problema".