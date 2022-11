Nuova area per l'attività di day surgery al Meyer

Da oggi il Meyer può contare su una nuova area di quasi 300 metri quadrati, con 10 posti letto, destinata all’attività di Day Surgery.

È qui - in uno spazio allestito con soluzioni innovative per garantire sicurezza e comfort - che verranno assistiti bambini e ragazzi che arrivano in ospedale per interventi chirurgici ed esami che non necessitano di ricovero notturno.

I lavori per allestirlo sono stati portati avanti nell’estate, a tempi record: un altro passo del Meyer a tutela dei piccoli, per garantire setting di cura sempre migliori.