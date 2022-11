Calcio a 7 over 18, primo torneo invernale 'Limite e Capraia'

E' in rampa di lancio il 1° torneo invernale "Limite e Capraia" calcio a 7 over 18, organizzato dall'Us Limite e Capraia-Juventus Academy.

Partirà a dicembre 2022 e terminerà ad aprile 2023. Per il tesseramento, occorreranno 10 euro, mentre la quota d'iscrizione a squadra sarà di 30 euro e la quota gara 50 a squadra. Per i vincitori, ci saranno premi in denaro e buoni pizza.

La scadenza delle iscrizioni è fissata al 30 novembre. Per info, contattare Antonio al 3318609613 e Cesare al 3478420955 .

Per iscriversi, è necessario presentare una lista completa di massimo 15 giocatori con nome, cognome, data e luogo di nascita.

Ogni giocatore verrà tesserato con la "Play League Sport" al costo di 10 euro, che comprenderanno assicurazione ed eventuali partecipazioni a futuri tornei organizzati dalla lega nella stagione 2022/2023.

Ogni partita sarà regolarmente arbitrata e svolta nel campo sintetico dello stadio "Mauro Cecchi" di Limite sull'Arno.

Fonte: Us Limite e Capraia - Ufficio stampa