Giovedì 24 novembre si sono ritrovati i santacrocesi nati nell’anno 1952 per la ricorrenza del settantesimo anno di età.

Nella bellissima cornice del Ristorante La Casa Rossa di Ponte a Cappiano (Fucecchio), sgestito da Lorenzo Rocchini, che ha messo a disposizione l’intero locale per la serata, si sono ritrovati:

Alassio Domenico, Ascari Ivan, Baldacci Massimo, Balducci Graziano, Balducci Moreno, Bachi Ambra, Balsanti Fabrizio, Benvenuti Luciano, Bini Antonella, Cavallini Libero, Casolari Claudio, Masi Florio, Fiori Fausto, Gasperini Patrizia, Ciucci Alessandro, Dell’Unto Mauro, Della Maggiore Rudi, Donati Edo, Giannoni Gabrio, Landi Daniele, Lapi Roberto, Grazzini Graziano, Manfredini Roggero, Marabotti Piero, Masoni Alberto, Mechetti Massimo, Morelli Franco, Oliveri Claudio, Pepe Michele, Pro Leonardo, Sedanetti Mauro, Signorini Luciano, Tuccini Manrico, Turini Roberto, Vivaldi Carlo, Ciabattini Angela, Comparini Mara, Giuntoli Elisabetta, Panattoni Grazia, Tuccini Rosella, Pescini Miriam, Pagni Franco e Pavoni Tiziana.

Una piacevolissima serata con amici arrivati da diverse province, perché hanno lasciato Santa Croce per motivi di lavoro, ma pronti a rincontrarsi con i vecchi amici di un tempo. Lo stesso gruppo aveva già avuto modo di ritrovarsi in passato con cadenza decennale; per il futuro i tempi si faranno più brevi, visto il piacere di parteciparvi da parte di tutti.