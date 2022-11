Concorso nazionale di Esecuzione Musicale, tanti premi nell'Empolese

Si è svolta lo scorso fine settimana la II Edizione del Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale Edizione 2022. La manifestazione patrocinata dal Comune di Fucecchio è stata organizzata dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni ed Associazione Culturale SilVer di Empoli e si è tenuta presso l'Auditorium La Tinaia del Parco Corsini.

L'evento ha visto la partecipazione di un alto numero di giovani musicisti provenienti da tutta Italia che si sono esibiti davanti ad una Giuria di prim'ordine composta dai seguenti Maestri: Sabrina Bessi, Soprano e Direttrice artistica dell'Associazione Culturale SilVer, Francesco Mazzonetto, Concertista di pianoforte e Direttore Artistico Rassegna Musica Regina in Villa di Torino,Monica Molina, Presidente Associazione Aperion di Torino e presieduta dal M° Alessio Cioni, concertista di pianoforte,docente presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno e Responsabile dell'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli.

Al termine delle pregevoli esecuzioni la Giuria ha emesso i Risultati di ciascuna Sezione. L'Edizione 2022 "in presenza" era riservata anche agli Allievi delle Scuole di Musica.

Tra i vari risultati ottenuti sono degni di nota i seguenti nominativi "locali": il pianista Luca Anselmi di Empoli ha ottenuto un ottimo II Premio con punti 92/100 nella Sezione Nazionale, mentre la pianista Maddalena Biffaroni, allieva della Scuola di Musica MMI Muzika di Cerreto Guidi è risultata vincitrice di un brillante III Premio nella sezione Scuole di Musica.

Ottimo risultato per Chiara Scarselli, allieva della Scuola di Musica Comunale di Castelfiorentino che al pianoforte ha ottenuto uno splendido I Premio con 95/100 risultando la migliore classificata tra gli Allievi della Sezione Scuole di Musica.

Per tutti i suddetti partecipanti l'Orchestra ha rilasciato il Diploma con Medaglia.

"Finalmente siamo tornati in presenza! - così ha commentato il M° Alessio Cioni,concertista di pianoforte e Responsabile dell'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli - Abbiamo riscontrato un'alta partecipazione ad un evento musicale così importante e significativo a testimonianza della necessità del ritorno alle esecuzioni dal vivo: vedo con dispiacere che molte realtà continuano a realizzare eventi come Concorsi in modalità "online",ma tutto questo riduce lo spirito e la finalità stessa dell'esecuzione dal vivo, unica e ricca di emozioni e di momenti preziosi ed irripetibili. Sono rimasto piacevolmente colpito dai risultati ottenuti dai candidati nella Sezione Scuole di Musica: tutto questo dimostra l'ottima preparazione degli allievi e l'ottima qualità dei docenti presenti in valide scuole del Circondario che hanno partecipato al Concorso. Sono tutti aspetti da valorizzare e che rendono orgoglioso il Comune di appartenenza. Un ringraziamento particolare alla ditta Lisi Pianoforti per lo splendido strumento musicale messo a disposizione,al Comune di Fucecchio ed all'Assessore Daniele Cei per il Patrocinio e per la partecipazione in occasione dell'evento,a testimonianza dell'interesse dimostrato da questo Comune nei confronti di tali manifestazioni di alta risonanza nazionale. Appuntamento alla prossima Edizione 2023".

Appuntamento quindi all'Edizione 2023 ed ancora Complimenti ai giovani Pianisti Luca Anselmi,Maddalena Biffaroni e Chiara Scarselli per un futuro ricco di soddisfazioni musicali.

Complimenti alla Scuola di Musica di Castelfiorentino ed alla Scuola MMI Muzika di Cerreto Guidi per gli ottimi risultati ottenuti.

Fonte: Ufficio Stampa