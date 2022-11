Convocato il Consiglio comunale a Cerreto Guidi

E’convocato per mercoledì 30 novembre, alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi.

Sono cinque gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. 1. Comunicazioni del Sindaco;

2. 2.Variazioni e storni al Bilancio di Previsione 2022/2024 ed al DUP 2022/2024 con applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2021- Presa d’atto del permanere degli equilibri di Bilancio;

3. 3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sui danni da maltempo al Centro Civico Santi Saccenti;

4. 4.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sulla riscossione della polizza fideiussoria a garanzia delle opere di urbanizzazione della lottizzazione di Lazzeretto;

5. 5. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sulla realizzazione di una cassa di espansione per il Torrente Vincio e di una cassa di espansione per il Torrente Vinciarello.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa