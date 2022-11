Blur in concerto a Lucca nell'estate 2023

L'unica data italiana dei Blur nel 2023 sarà in Toscana, a Lucca. L'annuncio arriva dalla band inglese, che ha pubblicato in mattinata uno speciale post su Facebook. Il brit pop arriva sulle Mura di Lucca il 22 luglio 2023 dalle 21, all'interno del Lucca Summer Festival.

Per quanto concerne i biglietti, la pre-sale sarà in esclusiva Virgin Radio dalle 11.00 di mercoledì 30 novembre alle 23.59 di giovedì 1 dicembre. L'apertura della vendita generale avverrà venerdì 2 dicembre dalle ore 11.00 su ticketone.it.

L'evento vedrà Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree riunirsi come Blur per eseguire le loro canzoni iconiche nel primo spettacolo della band al Lucca Summer Festival. Sarà l’unico concerto dei Blur in Italia e il primo spettacolo nel nostro paese dal 2013.