Due denunce in centro a Pisa

Due persone sono state denunciate a Pisa dai carabinieri. Nello specifico, i militari hanno denunciato la prima che, controllata in città, è risultata inottemperante al provvedimento di divieto di ritorno per tre anni nel comune di Pisa, notificato nel mese di ottobre 2021. Inoltre, sempre nel capoluogo, i militari hanno denunciato un’altra persona che è stata sorpresa in possesso di un coltello multiuso in acciaio della lunghezza di cm 15,5 di cui cm 6,5 di lama.