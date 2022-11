Escursionista finisce in un canale, salvato con principio di ipotermia

La stazione del Soccorso Alpino di Massa è stata attivata nel tardo pomeriggio di ieri per intervenire su un escursionista disperso nel Canal fondone, sulle Alpi Apuane. L’uomo ha perso l'orientamento mentre stava percorrendo in discesa il sentiero CAI 168. Durante le ricerche, iniziate alle 18.30, il Capostazione ha mantenuto il contatto telefonico con il disperso. L’uomo, illeso ma con un principio di ipotermia, è stato raggiunto dai soccorritori che hanno provveduto a riaccompagnarlo in sicurezza a valle.

È indispensabile informarsi preventivamente presso le sezioni CAI circa le condizioni di percorribilità dei sentieri (infatti il sentiero in questione, il 168, è chiuso) e di dotarsi, specialmente in questa stagione, di un abbigliamento consono per affrontare il notevole sbalzo di temperatura che si verifica con il sopraggiungere dell'oscurità.