Nuova spaccata a Firenze: colpo in una pasticceria

Una nuova spaccata a Firenze. All'Isolotto è stata infranta la vetrina della pasticceria Batoni, proprio in piazza Batoni. Il fatto è avvenuto all'1 di lunedì 28 novembre, in piena notte. Il modus operandi è simile a quello dei furti avvenuti a Firenze negli ultimi giorni: il vetro è stato spaccato con un tombino, sono stati portati via i soldi (in questo caso 900 euro) e i ladri si sono dileguati.

I malviventi stavolta hanno preso anche un tablet e un pc. A accorgersi del furto sono state le guardie giurate che hanno contattato il titolare della pasticceria. Sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando anche per capire se ci sono collegamenti con gli altri furti.