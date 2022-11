La Giostra di Castelfiorentino, aperte le iscrizioni

A partire da novembre sono aperte le iscrizioni per il servizio integrativo del Comune di Castelfiorentino “La Giostra” rivolto ai bambini nella fascia d'età 0-3 anni e ai genitori in attesa.

Il Centro Bambini e Famiglie prevede che il genitore o un altro familiare, accompagni e condivida con il bambino l'esperienza all’interno del servizio. “La Giostra” vuole rappresentare per i bambini un’opportunità di socializzazione con i coetanei e per i genitori un’occasione di scambio, di confronto di esperienze e di pratiche educative.

Durante i pomeriggi i genitori/familiari hanno la possibilità di osservare i bambini in un ambiente pensato a loro misura, di ricevere informazioni riguardo l’agire dei bambini e avere uno sguardo privilegiato sulle scoperte che questi si trovano a fare in un contesto protetto.

Un elemento significativo di questa esperienza consiste anche nella figura di un esperto di supporto al gruppo dei genitori. Sono previsti, infatti, a partire da gennaio, incontri a tema per le famiglie, dedicati sia alla riflessione dell’esperienza condivisa, sia all’approfondimento di alcuni dubbi e perplessità che possono emergere nella cura di bambini in questa fascia di età.

Il centro bambini e famiglie la Giostra, si svolge all'interno del Nido d'infanzia in Via A. de Gasperi 16, aperto il martedì e il giovedì pomeriggio in orario 16-19. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all'ufficio scuola tel. 0571.686335.

Fonte: Cooperativa sociale Il Piccolo Principe