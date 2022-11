Le viene negato ancora alcol, si scaglia contro i carabinieri: arrestata

Arrestata una 32enne italiana per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dai carabinieri del Norm di Scandicci nella serata di venerdì scorso. I militari intervenuti hanno trovato la donna in un locale notturno del centro in evidente stato di ubriachezza. La donna ha avuto una reazione violenta quando le è stato negato ancora alcol. Alla richiesta di identificazione dei militari, la donna si è lanciata contro di loro ed è stato necessario bloccarla ed arrestarla. Per lei è stato applicato l'obbligo di dimora notturno nella sua residenza. I carabinieri hanno riportato lievi lesioni.