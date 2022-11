Nuovo defibrillatore in centro a Empoli grazie a Lions Club

Mercoledì 30 novembre 2022, in occasione della festività del Santo Patrono di Empoli, alle ore 11.00 verrà installato un defibrillatore sotto il porticato in via del Giglio, all’angolo con via Ridolfi.

Il defibrillatore è stato donato e messo a disposizione della comunità dal Lions Club Empoli, in collaborazione con la ETS Regalami un sorriso, Ecomedica ed altre attività del territorio.

I Lions ringraziano per la disponibilità il Condominio Via Ridolfi 108, amministrato dall’Arch. Maria Busco, e l’Assessore Fabrizio Biuzzi.