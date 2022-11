Marco Vichi presenta il nuovo romanzo a Montespertoli

Nell’ambito della rassegna Leggere Fuori 2022 – Giallo di sera, l’Associazione Culturale La Nottola di Minerva, con il contributo della Biblioteca Comunale Ernesto Balducci di Montespertoli, presenta:

Marco Vichi 'Ombre'

L’autore dialoga con Letizia Fuochi, letture e voce

Martedì 28 novembre, ore 18, al Centro Culturale "Le Corti" (Via Sidney Sonnino, 1)

Il nuovo romanzo di Marco Vichi è anche una nuova, sorprendente avventura. Una storia che racconta come il passato non è qualcosa di immutabile e irrimediabilmente concluso, ma è anzi materia viva. Una dimensione in movimento, che chiede ancora di essere descritta, definita, capace ­com’è di ribaltarsi sul presente sgretolando convinzioni che si credevano immodificabili. A un tratto, nel modo più inatteso, tutto può cambiare: quando meno ce lo aspettiamo, una svolta improvvisa ci porta dove non avremmo mai immaginato di poterci spingere. È quello che accade a Luigi, un raffinato editore fiorentino, che un giorno si trova proprio in questa tempestosa situazione, carica di mistero. E diventa il primo attore di una trama che lo porterà sulle tracce di una donna mai dimenticata…

Fonte: Ufficio Stampa