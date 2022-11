Nasce il Ccn di Staffoli, presidente Mariangela Lopardo

Venticinque imprenditori e un solo obiettivo: valorizzare il tessuto commerciale di Staffoli e le sue attività. Con queste premesse nasce il nuovo Centro Commerciale Naturale di Staffoli. Una nuova associazione fortemente voluta da commercianti e professionisti che operano nel paese e dall'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno, che lavoreranno in sinergia con Confcommercio Provincia di Pisa per lo sviluppo di iniziative e progetti. Nel corso dell'assemblea costituente è stata eletta Mariangela Lopardo nella carica di presidente.

"Vedere un nutrito gruppo di imprenditori che decide di fare squadra e collaborare per lo sviluppo del proprio territorio non è per niente scontato in questo momento così delicato” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Dobbiamo ringraziare il Comune di Santa Croce, la sindaca Deidda e l'assessore Bocciardi in primis, per la sua spinta propulsiva verso la nascita di un nuovo Ccn sul territorio e per il coinvolgimento della nostra associazione, che garantirà tutto il supporto possibile a questa nuova realtà".

"La positiva esperienza avviata con il Centro commerciale naturale di Santa Croce ci ha spinto ad accogliere le sollecitazioni di numerosi imprenditori e a metterci immediatamente al lavoro per costituire una nuova associazione" dichiara il sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda. "Staffoli è una realtà dalle notevoli potenzialità e con un'alta densità di attività commericali, pronta a diventare protagonista di un commercio di qualità. Siamo convinti che questa organizzazione possa dare nuovo impulso al tessuto commerciale del territorio".

Esprime "soddisfazione nel vedere una realtà condivisa da molte attività del paese che si uniscono per un obiettivo comune" la presidente del Ccn di Staffoli Mariangela Lopardo. "Siamo pronti per inaugurare un nuovo ed entusiasmante percorso, aperto a chiunque voglia dare il suo contributo".

Ecco i componenti del Centro commerciale naturale di Staffoli: Presidente Mariangela Lopardo, Vicepresidente: Cecilia Rebechi, Tesoriere: Federico Giani, Segretario: Ilaria Zaffoni, Consiglio direttivo: Simone Fontana, Giuliana Campigli, Isabella Bellagamba, Simona Pratesi, Vittoria Castellacci, Giacomo Parenti, Consiglieri: Silvana Michi, Mirco Scali, Stefania Marmugi, Paola Grossi, Filippo Fanella, Susanna Balducci, Catia Luchi, Amedeo Della Maggiore, Piero Virgili, Luca Toschi, Maria Pia Benvenuti, Martina Morini, Luca Tonioni, Ivan La Monica, Stefano Buralli.