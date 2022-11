Offerte di lavoro Synergie per Empoli e Fucecchio

Comincia una nuova settimana, comincia un nuovo mese, è ora di sfogliare le nuove offerte di lavoro per la zona dell'Empolese Valdelsa, del comprensorio del cuoio e oltre.

Ogni lunedì gonews.it aiuta chi è in cerca di un lavoro con la vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Vi proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana). Abbiamo aperto un canale Telegram dedicato a tutte le offerte di lavoro di gonews.it. Unisciti a noi e clicca qui

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

MAGAZZINIERE SETTORE PELLETTERIA

La risorsa si occuperà della gestione della merce, di scarichi/carichi, rettifiche, bolle, ddt, assegnazione centri di lavoro, avanzamento produzione. Si richiede una persona dinamiche e con ottima propensione al lavoro di gruppo. costituisce requisito preferenziale ma non imprescindibile il possesso della patente del muletto. Si ricercano persone con disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-settore-pelletteria-144944/it/

COLF PERNOTTAMENTO

La risorsa si occuperà di assistere per qualsiasi necessità la proprietaria di casa (che è autosufficiente) durante la notte, dalle 19 ale 8.00 e provvederà alla preparazione della cena.

Si richiede una persona che abbia già svolto mansioni simili, libera da subito e disponibile al pernottamento.

Luogo di lavoro: Soffiano (Fi)

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/colf-pernottamento-140917/it/

IMPIEGATO CONTABILE JUNIOR

La risorsa si occuperà di contabilità generale, registrazioni e fatturazione. Per questa posizione si ricerca una figura che provenga da un percorso di studio di stampo economico, preferibilmente in possesso di una laurea. L'aver maturato anche una breve esperienza in ambito di contabilità rappresenta un plus.

Luogo di lavoro: Vinci

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegato-contabile-junior-143906/it/

CUCITRICE

La risorsa si occuperà di cucitura tessuto per abbigliamento su macchina piana e taglia e cuci. Si ricerca una risorsa con pregressa esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/cucitrice-144850/it/

INGEGNERE GESTIONALE SETTORE CALZATURIERO

La risorsa dovrà occuparsi di pianificare e seguire l'avanzamento della produzione interna, garantendo la disponibilità di tutti i semilavorati e riferendo all’addetto del carico manovia le priorità di montaggio. La risorsa ideale deve essere in possesso di eccellenti doti organizzative e di problem solving. Costituisce requisito inderogabile il possesso di una laurea (anche triennale) in ingegneria gestionale.

Luogo di lavoro: Malmantile

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/ingegnere-gestionale-settore-calzaturiero-144257/it/

OPERAI/E SETTORE CALZATURIERO

La risorsa si occuperà di varie attività di rifinizione e montaggio di calzature da donna e uomo: quali grattatura, segnatura, pulizia, messa dei soletti, stiratura, scatolatura, masticiatura della scarpa. SI RICHIEDE CONSOLIDATA ESPERIENZA NELLA MANSIONE

Luogo: Circondario Empolese Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaie-settore-calzaturiero-142798/it/