Ritorna attivo il fontanello in piazza a Montelupo, un altro arriva a Samminiatello

Da oggi acqua buona a disposizione per i cittadini di Montelupo

Dopo alcuni mesi di lavori a partire dal lunedì i cittadini di Montelupo potranno usufruire dell’acqua del fontanello di Piazza dell’Unione Europea che è stato stostituito e ben presto sarà inaugurato anche quello di Samminiatello.

Fra il 2017 e il 2021 grazie ai fontanelli sono state risparmiate 176 tonnellate di plastica. Il fontanello di Piazza dell’Unione Europea aveva oggettive carenze da tempo e quindi l’amministrazione comunale ha scelto di sostituirlo.

Inoltre considerata la lontananza dagli altri due impianti e su richiesta dei cittadini di Samminiatello, che hanno contribuito con una raccolta fondi, è stato collocato un nuovo fontanello in piazza dell’Orcio che sarà attivo fra poche settimane.

Il fontanello di piazza dell’Unione Europea eroga non solo acqua naturale microfiltrata, ma anche acqua gassata. Su indicazione della giunta ad un costo simbolico di 10 centesimi al litro.

Le chiavette acquistate dai cittadini per il vecchio impianto sono funzionanti anche per il nuovo. Chi non è in possesso della chiavetta può venirla a ritirare all'Urp al costo di 5 euro, con incluso un valore iniziale di ricarica pari ad 2 euro.

"Secondo PlasticsEurope, nel 2019 l’Europa ha prodotto 58 milioni di tonnellate di plastica. Un valore alto, pari al 16% della produzione globale, ma che rispetto al 2018 è calato del 3%.

Un valore che è strettamente connesso con la quantità e la tipologia di imballaggi utilizzati dalla piccola e grande distribuzione. Da questo punto di vista molto rimane ancora da fare. Sicuramente i fontanelli sono un’azione concreta per ridurre al quantità di plastica prodotta a testa.

Per questo l’amministrazione comunale ha scelto di collocarne al momento 3 sul proprio territorio prendendo come riferimento un punto centrale (piazza dell’Unione Europea) e le due zone periferiche di Fibbiana e Samminiatello. L’auspicio è che sempre più cittadini usufruiscano di questa possibilità, che di fatto costituisce anche un beneficio economico", afferma l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi.

