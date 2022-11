Rotatoria alle Vedute, lavori previsti dopo l'estate 2023

Prosegue l'iter amministrativo che porterà alla realizzazione della nuova rotatoria di Vedute, nel Comune di Fucecchio, all'incrocio tra tre strade provinciali: la SP 15 Romana Lucchese, la SP 60 Pesciatina e la SP 61 per Poggio Adorno. Si tratta di un'opera da sempre attesa, sia dai cittadini residenti nella frazione sia da chi percorre quelle strade che attraversano i boschi delle Cerbaie, visto l'alto volume di traffico che insiste sull'incrocio e vista la pericolosità dell'intersezione che negli anni è stata teatro di alcuni gravi incidenti. L'incrocio di Vedute, infatti, è attraversato ogni giorno da moltissimi mezzi pesanti che dalle uscite di Altopascio e di Chiesina Uzzanese dell'autostrada A11 Firenze-Mare si dirigono nelle zone industriali del Comprensorio del Cuoio.

La Città Metropolitana di Firenze, ente proprietario delle strade e incaricato della progettazione e della realizzazione dell'intervento, fa sapere che il progetto di fattibilità è concluso e che è stato già approvato dalla Conferenza dei Servizi. Adesso prenderà il via l’iter per la realizzazione del progetto definitivo e poi del progetto esecutivo che sarà approvato dalla Conferenza dei Servizi nel prossimo mese di marzo, a seguito delle valutazioni sul vincolo idrogeologico, del parere sul vincolo paesaggistico e dei nulla osta degli enti sovraordinati al Comune. Un aspetto importante per velocizzare le procedure e arrivare all'inizio dei lavori sarà dato, invece, dal non dover indire una gara d’appalto per scegliere la ditta in quanto la realizzazione della rotatoria rientra nell’accordo quadro della Città Metropolitana di Firenze e pertanto la ditta, una volta firmato l'accordo quadro, sarà già stata individuata.

Se non ci saranno problemi ostativi di natura economica – vedasi i recenti rincari dei prezzi legati ai lavori edili – l'intervento, per un costo complessivo di 500 mila euro, prenderà il via dopo l'estate 2023 per concludersi nei primi mesi del 2024 con il completamento del tracciato, la segnaletica orizzontale e verticale e la nuova illuminazione che contribuirà a rendere ancora più sicuro il tratto di strada e l'attraversamento pedonale.

“Tra meno di un anno – commenta soddisfatto il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli – finalmente prenderà il via uno degli interventi di viabilità più attesi dai cittadini nel nostro territorio. Si tratta di un' opera pubblica strategica e di grandissima importanza per la sicurezza stradale, un'opera che la comunità di Fucecchio aspetta da tanti anni. Sono particolarmente orgoglioso di essere riuscito a mettere insieme tutti i soggetti interessati e a fare in modo che la Città Metropolitana si facesse carico di questo intervento che fino ad oggi nessuno era mai riuscito a calendarizzare”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa