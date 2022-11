Santa Croce espugna Bergamo, vittoria Lupi al tie-break

Due ore e mezza di battaglia regalano alla Kemas Lamipel S. Croce la terza vittoria consecutiva e una iniezione di fiducia impareggiabile. Mastrangelo schiera dall’inizio il neoacquisto Coscione, Bergamo mette in campo Catone e Mazzon al posto degli indisponibili Jovanovic e Cominetti. Primo set, Kemas Lamipel da urlo. 65% in attacco, sempre in vantaggio. Chiude Truocchio con un muro punto su Held. Nella seconda frazione sale di livello Bergamo, trascinata da Padura Diaz e dal pubblico. Per i Lupi troppi errori al servizio: gli ospiti non riescono a concretizzare, rimanendo sempre a distanza da una Bergamo molto carica dal punto di vista agonistico. Nel terzo set Mastrangelo lancia Hanzic, già visto nel secondo parziale e il croato è protagonista con i compagni del set più bello di tutti. Agnelli Tipiesse passa la frazione quasi sempre in vantaggio, ma con i biancorossi alle calcagna. Il primo set point è dei padroni di casa ma lo annulla Hanzic con una “pipe”. La rincorsa costante della Kemas Lamipel arriva a buon fine quando una difesa di Motzo si impenna e cala nel campo avversario sorprendendo Mazzon, che la valuta fuori. Stavolta è Bergamo a dover inseguire, ma Colli chiude il discorso con un ace dai nove metri. La reazione dei locali è rabbiosa. Nella quarta frazione i biancorossi non riescono quasi mai a rendersi pericolosi, in termini di punteggio. E’ l’ex Reggio Emilia Held a mettere a terra la palla decisiva per il tie-break. Il quinto set non parte benissimo per la squadra di S. Croce, ma i ragazzi di Mastrangelo riescono a rimetterlo in piedi e a guadagnare un vantaggio che difendono con merito fino alla fine. Qualche brivido, perché Bergamo accorcia da 10-14 a 13-14, ma il pallone decisivo tocca a Motzo, futuro MVP, e la partita si chiude con i biancorossi in mezzo al campo a festeggiare. La Kemas Lamipel vola al quarto posto, con le ultime ben distanti e la testa della classifica ad un passo. Un sogno, pensando alla situazione di poche settimane fa.

Manuel Coscione nel post-gara: “Prima partita e prima vittoria con la nuova maglia, sono contentissimo. Loro avevano due defezioni ma giocare qua è sempre difficile. Chiaramente dobbiamo ancora trovare il nostro ritmo, c’è molto da lavorare ma l’importante sono i risultati, il bel gioco arriverà. I due punti presi qua sono fondamentali per la nostra classifica, come per me era importante esordire bene e per questo ringrazio i miei compagni.

Biancorossi in campo con Coscione-Motzo in diagonale, Maiocchi e Colli in posto quattro, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. Bergamo risponde con Catone in regia, Padura Diaz opposto, Copelli e Cargioli centrali, Held e Mazzon a schiacciare e ricevere, Toscani settimo uomo. Indisponibili, nelle fila locali, il play Jovanovic e il posto quattro Cominetti.

Primo set. Kemas Lamipel parte bene e allunga subito. E’ Truocchio a scaraventare giù il 5-2. Una “pipe” di Maiocchi e una invasione dei padroni di casa fanno avanzare il punteggio: 4-7. Una “sette” servita da Coscione a Truocchio porta il punteggio sul 4-8 e coach Graziosi chiama time-out. Il vantaggio dei biancorossi si mantiene sui 4 punti, con Bergamo che riesce ad uscire dal cambiopalla ma non porta a casa break. Un grande attacco di Mazzon, al termine di uno scambio emozionante, fa recuperare i locali, 10-12; un’altra bella “pipe” di Maiocchi toglie Padura Diaz dal servizio. Truocchio in attacco e poi a muro regala due punti d’oro alla Kemas Lamipel: 11-15. La partita è avvincente. Held spara fuori un attacco da fuorimano e gli ospiti salgono a +5. Bergamo reagisce, si porta a -3, poi un’invasione di Coscione porta i locali ad avvicinarsi ancora di più. E’ Maiocchi a sfondare il muro, e a dare ossigeno ai compagni. Un’altra invasione dei Lupi, questa volta di Motzo, manda Padura Diaz al servizio: Colli tiene, Vigil Gonzalez non chiude ma lo stesso opposto cubano mette la palla in rete. Held riporta i suoi a -2, poi un ace di Mazzon al salto segna il 20esimo punto per i padroni di casa. Coach Mastrangelo ferma il gioco. Colli trova un colpo d’astuzia in cambiopalla, 20-22, sullo scambio successivo non si trovano Catone e Copelli: pallone out. Graziosi chiede il check per una invasione, non rilevata, quindi chiama time-out. Ancora un errore di Held, palla fuori: Truocchio va a prendere Padura Diaz e chiude il set a favore della Kemas Lamipel. 65% in attacco per i ragazzi di Mastrangelo, 5 punti per Maiocchi e Truocchio.

Secondo set. La seconda frazione inizia in equilibrio. Copelli mette giù il primo tempo del 4-3, risponde Colli con l’ennesimo mani-out. Il primo break è di Bergamo: 9-6, con qualche imprecisione di troppo per gli ospiti. Mastrangelo chiama time out ma al rientro Maiocchi mette fuori di un niente. 10-6. Sulla palla successiva gli ospiti chiamano il check per un fallo di invasione abbastanza evidente, ma addetti e secondo arbitro non ravvedono. La Kemas prova a non farsi staccare ma Agnelli Tipiesse viaggia a +5. I biancorossi vorrebbero trovare qualcosa dalla battuta ma ne sbagliano tre di fila. Entra Compagnoni per Truocchio ma sul suo servizio Padura Diaz passa in parallelo con il muro a tre. Un check biancorosso, ancora per un’invasione, viene rilevato. 16-12. Hanzic subentra a Maiocchi, mette giù il 13esimo punto, poi infila un servizio potente, ricezione locale in difficoltà e Vigil Gonzalez mette giù: 17-15. Time-out Graziosi. La Kemas Lamipel difende tanto, Vigil Gonzalez chiude uno scambio lunghissimo e Colli prende Padura Diaz a muro: 19-17. La gara si fa sempre più intensa, ma Bergamo riesce ad allungare sul finale: Lavorato, entrato per il servizio assieme a Cioffi, impegna la ricezione biancorossa e Coscione fa invasione nel tentativo di palleggiare, 23-19. Coscione mura Held, poi Motzo abbatte Toscani, 23-21. Graziosi ferma tutto per la seconda volta. Al rientro, Padura Diaz beffa Hanzic a muro sulla parallela ma Vigil Gonzalez trova il primo tempo del 24-22. Il muro a tre di Bergamo la chiude d’imperio.

Terzo set. Il parziale inizia con un doppio vantaggio per Santa Croce, 4-6, con tanto di ace per Tino Hanzic. Un altro punto diretto di Motzo su Held porta i biancorossi sul 9-6, poi Truocchio mura Padura Diaz e il vantaggio sale. Bergamo combatte, Held e Mazzon mettono giù palloni pesanti facendo esaltare il pubblico presente, è Motzo a ristabilire le distanze: 9-12. Copelli e Mazzon avvicinano la squadra di Graziosi, Padura Diaz dai nove metri opera l’aggancio. Time out per la Kemas Lamipel. Mazzon e Copelli prendono Motzo e operano il sorpasso, Hanzic mette fuori un diagonale. Bergamo marcia avanti +2, la Kemas Lamipel riesce a organizzare bene il cambio palla e rimane lì, ma non riesce a incidere in fase break, anche per le tante battute sbagliate. Sul 19-17 Motzo non chiude al meglio uno scambio assai combattuto, i locali volano a +3 e Mastrangelo ferma tutto. Coscione affida il sideout a Truocchio, 20-18. Un pallonetto di Mazzon manda Padura Diaz in battuta, poi Hanzic beffa Catone a muro e sull’azione seguente schianta a terra il 20esimo punto. Questa volta è Graziosi a chiamare a se i propri giocatori. Vigil e Motzo prendono a muro Mazzon, è il pareggio. Bergamo va sul 22-21 con Padura Diaz, Vigil Gonzalez fa pari e patta. Il 23esimo punto di Bergamo è un errore in battuta di Hanzic. Graziosi manda dentro Lavorato per il servizio, Coscione serve ancora Vigil Gonzalez e si assicura il 23-23. Compagnoni rileva lo spagnolo dai nove metri, ma Padura Diaz guadagna il set point. Una “pipe” di Hanzic rimette le cose a posto. Il set avanza di pari passo. Una rocambolesca difesa di Motzo s’impenna e cade sulla riga del campo di Bergamo: 25-26. Primo set point da gestire per i biancorossi, Colli forza il servizio e ottiene un ace. Kemas Lamipel avanti. 6 punti Motzo, 5 Hanzic. Meno errori in battuta e più ace per una S. Croce in crescita.

Quarto set. Bergamo parte a razzo, 4-1, e approfitta di un inizio un po’ confusionario degli ospiti. La Kemas Lamipel prova a rientrare ma Cargioli la tiene a distanza, 8-4. Un vero monster block di Vigil Gonzalez su Padura Diaz suona la carica per gli ospiti. Motzo va a segno, 9-7. Una “pipe” di Held e un muro di Copelli su Vigil Gonzalez riportano Bergamo a +4. I padroni di casa dilagano, 17-11, coach Mastrangelo ci spende un time-out e ripropone Maiocchi. Su un turno di servizio dello stesso posto quattro biancorosso la Kemas si riporta a -3, 18-15. Ma non è il set dei ragazzi di Mastrangelo, e lo conferma il fatto che su tutti i palloni gli avversari riescono a fare sempre un pochino meglio. Sul 23-19 entra Favaro al servizio, Graziosi non vuole correre rischi e spende subito il time-out. Al rientro è Antonio Cargioli a portare i suoi sul 24, Vigil Gonzalez annulla il primo pallone, Held mette a terra la palla del tie-break.

Quinto set. Si parte con un errore di Maiocchi al servizio. Bergamo va avanti 3-2, Truocchio pareggia. Padura Diaz fa esplodere il Pala Intred dopo un gran recupero di Catone, poi i biancorossi commettono invasione e coach Mastrangelo è costretto a fermare tutto, 5-3. Colli inventa il 5-4, ma subito dopo la Kemas spreca una ghiotta occasione per pareggiare. Maiocchi accorcia, Truocchio va al servizio e ne mette uno corto che frutta un altro punto: 6-6. Padura Diaz mette fuori, la panchina di casa preferisce interrompere. Maiocchi aumenta il vantaggio, 6-8, poi piazza un pallonetto ad eludere il muro, 7-9. Held fuori, 8-10, Maiocchi al servizio, Padura Diaz annulla. Held sbaglia dai nove metri, sul servizio del neoentrato Compagnoni la Kemas Lamipel fa un altro passettino. Monumentale Colli per il 10-13, gran servizio di Motzo per il 10-14. Match-point. Bergamo ne annulla due e Mastrangelo ferma tutto. Mazzon accorcia ancora, 13-14. E’ Motzo a far esplodere la panchina biancorossa con un diagonale mortifero da seconda linea.

TIPIESSE AGNELLI BERGAMO-KEMAS LAMIPEL S. CROCE 2-3

Parziali: 20-25, 25-22, 25-27, 25-20, 13-15.

TIPIESSE AGNELLI BERGAMO: Copelli 10, Held 17, Catone 1, Lavorato, Cargioli 9, Cominetti, Toscani, Pahor, Mitja, Baldi, Mazzon 16, Cioffi 1, Padura Diaz 27, De Luca, Jovanovic. All. Graziosi 2^ All. Lorato

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Arguelles, Coscione 1, Favaro, Motzo 20, Colli 12, Maiocchi 13, Acquarone, Vigil Gonzalez 12, Compagnoni, Hanzic 8, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 15. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri

Arbitri: Denis Serafin, Luca Cecconato

TIPIESSE AGNELLI BERGAMO: battute punto 5, battute sbagliate 16, muri 11

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: battute punto 6, battute sbagliate 18, muri 11

