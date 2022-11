Sportello del cittadino, la Lega di Gambassi all'ascolto in piazza

La Lega per Salvini Premier, incontrerà domani martedì 29 novembre, la cittadinanza a Gambassi Terme, attraverso l'organizzazione dello Sportello del Cittadino che sarà allestito in piazza Di Vittorio, nell'area del mercato settimanale, dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Animatori dello Sportello del Cittadino saranno il neo Segretario del Carroccio locale Marco Manuelli, la consigliera Francesca Chiaravalloti in rappresentanza del Gruppo consiliare comunale ed il consigliere del Direttivo locale, Luigi Palchetti.

Per la Lega, i cosiddetti piccoli Comuni come Gambassi Terme, sono molto importanti per la ricchezza di valori che rappresentano e perché in ogni caso, circa il 40% della popolazione toscana, vive in piccoli Comuni ovvero in centri con meno di 5.000 abitanti. Un augurio alla neonata sezione gambassina è rivolto da Marco Cordone, attualmente segretario a Fucecchio e membro del coordinamento provinciale e Federico Bussolin, referente provinciale del Carroccio.

Fonte: Lega per Salvini Premier - Sezione comunale di Gambassi Terme