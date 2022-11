Tav Firenze, assegnati lavori da 1 miliardo. Giani: "Svolta di modernità ed efficienza"

"Direi che siamo ad una svolta vera, quella che da tempo auspicavamo e per la quale mi sono battuto. Oggi la notizia dell'assegnazione dei lavori per la realizzazione del tunnel passante e della stazione Tav a Firenze mi fa dire che il nostro instancabile impegno in questa direzione non è stata né fatica, né tempo sprecato”.

Così il presidente della Regione Eugenio Giani appresa la notizia dell’assegnazione da parte di Rfi dei lavori per oltre 1 miliardo di euro per la realizzazione del tunnel e della Tav a Firenze.

“Oggi – aggiunge Giani- la Regione fa un passo avanti verso la modernità e l’efficienza. Il nodo di Firenze sappiamo bene quanto sia strategico non solo per la Toscana, ma per il destino dell’Alta Velocità nella tratta più importante, che è quella dorsale centrale da Roma e Milano. A trarne beneficio sarà anche il pendolarismo e tutti gli spostamenti che saranno più veloci, rapidi e puntuali. L’accellerata impresa - conclude Giani - dà concretezza alla realizzazione di una mobilità sempre più sostenibile dove l’intermodalità sarà efficiente, realizzabile e finalmente utilizzabile”