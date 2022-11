Anche questo fine settimana, tre medaglie per la squadra empolese di Taekwondo.

Nella gara Interregionale "Royal Cup" a Biella, i nostri atleti Francesco Pas (-57kg M) Andrea Nocerino (-48 kg M) entrambi nella categoria Kids, arrivano entrambi in finale guadagnando rispettivamente oro e argento. Nella seconda giornata Matteo Nocerino (-57 kg Cadets) ritorna a casa con la medaglia di bronzo.

Gli atleti si sono impegnati moltissimo e la squadra si prepara per le prossime gare a venire con l'anno nuovo.