Trovato mezzo kg di hashish in casa di un 19enne, arrestato a San Casciano

Durante un controllo domenica sera i carabinieri di San Casciano hanno trovato a casa di un 19enne di zona oltre mezzo chilo di hashish. L'accertamento è scattato nelle attività contro la diffusione di stupefacenti tra gli adolescenti dopo che i militari nel centro storico hanno sottoposto a verifica due ragazzi trovati con dosi di hashish e due spinelli. Oltre alla droga, in casa erano presenti materiali per il taglio e il confezionamento. Non è restato altro che procedere all'arresto: il giovane dopo la convalida è stato sottoposto all'obbligo di dimora proprio a San Casciano.