Un 'mondiale' di Padel con la Polisportiva I'Giglio

Si terrà il 17 e il 18 Dicembre il torneo organizzato dalla Polisportiva I’Giglio a Castelfiorentino che richiama il campionato mondiale di calcio attualmente in corso. Tutto è curato nei minimi particolari: ogni squadra in gioco sceglierà la nazione da rappresentare e avrà in regalo delle maglie Beebek della nazionale scelta.

Un evento unico, originale, che ha già superato i 60 iscritti. Si terrà presso i campi da Padel di Castelfiorentino (circolo tennis) con gli organizzatori dell’evento che sono Francesco Coppi, Eva Cioni e Gianni Marrucci (allenatore di Padel della Polisportiva I’Giglio).

È possibile mettersi in contatto con loro tramite il numero 3483682831 (whatsapp). Per l’iscrizione sono richiesti 25 euro a persona e le squadre devono essere composte da quattro giocatori. È, infine, necessario essere in possesso del certificato medico di idoneità all’attività sportiva. Le iscrizioni sono ancora aperte.