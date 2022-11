Abc, come è andato il vivaio

Di seguito i risultati dell'Abc Castelfiorentino settore giovanile.

Under 17 Eccellenza

Dopo quello di andata i ragazzi di Paolo Betti si aggiudicano anche il derby di ritorno ai danni del Biancorosso Empoli. Al PalaSammontana il match si chiude sul 66-73 dopo quaranta minuti intensi e combattuti. Con capitan Lilli costretto allo stop per una frattura del setto nasale (ti aspettiamo presto Paolo!), l’avvio è tutto in salita per i gialloblu che faticano a trovare la via del canestro e chiudono a -3 il primo quarto (13-10). Nella seconda frazione attacchi sugli scudi da entrambe le parti con la gara che si mantiene in perfetto equilibrio tanto da mandare le squadre al riposo lungo in perfetta parità: 34-34. Al rientro dagli spogliatoi, però, l’Abc gira l’inerzia e mette la testa avanti passando a condurre al 30′ (45-51) per poi difendere il vantaggio nella frazione finale.

Prossimo impegno sabato 3 dicembre alle ore 18.15 al PalaFilarete contro Firenze Academy.

BIANCOROSSO EMPOLI – ABC CASTELFIORENTINO 66-73

Tabellino: Rosi 15, Ticciati 14, Bici ne, Merlini 9, Marchetti, Bartolini 7, Damiani 8, Viviani 10, Leti 2, Vallerani, Raggini 4, Filomeno 4. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 13-10, 21-24, 11-17, 21-22

Under 17 Silver

Contro la terza della classe non arriva il colpaccio per il ragazzi di Fulvio Cantini che al PalaBetti si arrendono 38-78 al Valdelsa Basket. Gara tutta di rincorsa per i gialloblu, con gli ospiti che scappano subito sul +10 al primo riposo (8-18). Un vantaggio che lievita nella seconda frazione fino a toccare il +20 a metà gara (19-39). Così, nella ripresa, non bastano i tentativi castellani di rientrare: Valdelsa tiene saldo il controllo e scappa via.

Prossimo impegno domenica 11.30 a Firenze sponda Sancat per l’ultima giornata del girone di andata.

ABC CASTELFIORENTINO – VALDELSA BASKET 38-78

Tabellino: Bernardoni 6, Kamberaj 2, Altamore 12, Marchetti 4, Meta 14, Ricci, Fiorentini, De Simone, Giglioli, Macalindong, Barlabà. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 8-18, 11-21, 11-19, 8-20

Under 15 Eccellenza

Si interrompe a Firenze sponda Cus la striscia positiva dei ragazzi di Alessandro Mostardi, giunta a sei acuti consecutivi. I gialloblu cadono 68-58 sul campo della capolista al termine di una gara fatta di sorpassi e controsorpassi e poi indirizzata dai locali nell’ultimo quarto. Dopo un ottimo avvio (13-20 al 10′), la truppa castellana cala di intensità nella seconda frazione, quando i padroni di casa piazzano un break di 24-14 ribaltando l’inerzia e andando al riposo lungo sul 37-34. Nella ripresa prosegue l’allungo fiorentino, che tocca il +9 al 30′ (54-45), vantaggio che nella frazione finale il Cus amministra fino alla sirena.

Prossimo impegno domenica alle 11.30 al PalaBetti contro il Don Bosco Livorno.

CUS FIRENZE – ABC CASTELFIORENTINO 68-58

Tabellino: Zecchi 20, Agbegninou 11, Borghesi 4, Ciulli 4, Baldi 4, Bufalini 8, Matteini 6, Poggesi 1, Garbetti ne, Bonora, Bini ne, Crisafi ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 13-20, 24-14, 17-11, 14-13

Under 14 Elite

Secondo squillo consecutivo per i ragazzi di Alessandro Mostardi che al PalaBetti chiudono sul 71-63 la pratica Olimpia Legnaia. Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio (20-19 al 10′), i gialloblu prendono qualche possesso di vantaggio nella seconda frazione toccando il +5 a metà gara (38-33). Nella ripresa l’Abc riesce a mantenere l’inerzia rispendendo al mittente i tentativi fiorentini di riavvicinarsi così, dopo il passaggio al 30′ sul 59-49, nell’ultimo quarto i gialloblu gestiscono con autorità e si prendono in due punti.

Prossimo impegno sabato alle 15.30 a Ponte a Egola contro l’Etrusca San Miniato.

ABC CASTELFIORENTINO – OLIMPIA LEGNAIA 71-63

Tabellino: Poggesi 26, Fedeli 17, Matteini 17, Rosi 3, Costantini 8, Matteuzzi, Lauretti, Antoni ne, Meta, Simoncini ne, Zampacavallo ne, Di Vilio ne. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 20-19, 18-14, 21-16, 12-14

Under 13 Silver

Prosegue a vele spiegate la marcia dei ragazzi di Giovanni Corbinelli che portano a casa il terzo acuto consecutivo su altrettante gare disputate fino ad oggi: 77-26 il finale al PalaBetti contro Valdera. Una punteggio che racconta una sfida a senso unico, subito indirizzata dai gialloblu che mettono l’ipoteca sul match già all’intervallo (44-10) per poi amministrare senza patemi nella seconda parte.

Prossimo impegno domenica alle 9.30 al PalaBetti contro l’Etrusca San Miniato.

ABC CASTELFIORENTINO – PALL. VALDERA 77-26

Sono scesi in campo: Rivola, Anton, Ricci, Pirrone, Arnoldi, Pagliai, Bufalini, Pannocchi, Barnini, Capuana, Di Vilio. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 24-6, 20-4, 24-6, 9-10

Under 19 Femminile

Seconda vittoria consecutiva per le ragazze di Mario Ferradini che tra le mura amiche chiudono senza patemi la pratica Laurenziana: 95-36 il finale al PalaGilardetti. Match senza storia e subito indirizzato dalle gialloblu che impattano con grande autorità chiudendo la prima frazione sul 30-4, preludio al 45-14 su cui si va al riposo lungo. Così, con la gara ormai ipotecata, nella ripresa serve soltanto amministrare.

Prossimo impegno lunedì alle 19.15 sul parquet di Livorno.

BASKET CASTELFIORENTINO – LAURENZIANA 95-36

Tabellino: Ancillotti 26, Antonini 27, Bertaccini E. 18, Bertaccini M. 12, Fiaschi 2, Chelini 6, Costa 4, Ugolini, Sanesi, Ibrahimi, L’Ala. All. Ferradini. Ass. Banchelli, Costa.

Parziali: 30-4, 15-10, 28-13, 22-9

Minibasket

Due grandi vittorie nel weekend del Minibasket Abc. Gli Esordienti portano a casa il derby sul parquet del Montesport aggiudicandosi tutti i sei tempini di gioco: prova di squadra e prestazione davvero corale per i ragazzi di Alberto Ciampolini, peraltro tutti andati a segno. Derby che sitinge di gialloblu anche anche quello degli Aquilotti di Matteo Bruni, che al PalaBetti si aggiudicano il match contro l’Use Empoli al termine di una gara combattutissima: tre tempini vinti, due persi e uno pareggiato il conteggio finale.

Nel prossimo fine settimana in campo gli Scoiattoli, che sabato alle ore 19 riceveranno Lastra a Signa al PalaBetti, e gli Esordienti, impegnati domenica alle 10 sul parquet del Costone Siena.

Fonte: Abc - Ufficio stampa