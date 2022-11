Cantine Aperte a Natale: ecco dove in Toscana

Sta per iniziare l’ultimo evento del calendario 2022 firmato Movimento Turismo del Vino. Spetta a Cantine Aperte a Natale il doppio compito di chiudere una grande annata vitivinicola e di inaugurarne una nuova altrettanto entusiasmante e ricca di soddisfazioni. Nel mese di dicembre, le aziende produttrici associate MTV si preparano ad accogliere, nelle loro vigne e nelle loro cantine, enoturisti e appassionati per celebrare le feste e l’inizio del nuovo anno con un caloroso brindisi. Un’occasione imperdibile, non solo per degustare vini e prodotti autoctoni regionali, ma anche per visitare le vigne e le cantine trasformate in mercati di Natale, lasciarsi trasportare dalla magica atmosfera natalizia e, con l’occasione, scegliere il giusto regalo da mettere sotto l’albero.

In occasione di Cantine Aperte a Natale, le aziende produttrici aderenti all’iniziativa hanno preparato un programma ricco di attività per tutti i gusti, con un occhio di riguardo anche per i più piccoli. Degustazioni, visite guidate in cantina, cene a lume di candela, shopping natalizio, ma anche laboratori sensoriali, cacce al tesoro tra le botti e altre iniziative tutte da scoprire all’insegna della gioia e del divertimento, in perfetto spirito natalizio.

Il Natale a Cantine Aperte è sinonimo di condivisione e tradizione, un insieme di momenti che accendono gli animi e scaldano il cuore, attraverso profumi e sapori che ricordano casa. Non mancheranno infatti numerosi assaggi offerti dalle cantine: maxi-panettoni, torroni e tanti dolci tipici regionali che delizieranno il palato dei grandi e dei piccoli. Ma per festeggiare insieme di certo non si può rinunciare ad un buon calice di vino. L’immancabile protagonista delle tavole, delle emozioni e dei ricordi, che ci accompagna nelle numerose esperienze da vivere e condividere in cantina, in compagnia dei nostri cari.

Saranno 18 le cantine aperte per festeggiare il Natale in Toscana, degustazione speciali, cene a tema, installazioni artistiche, street food e laboratori di biscotti natalizi per bambini sono solo alcune delle attività speciali in occasione delle Cantine Aperte a Natale. Non mancheranno di certo anche le viste in bottaia, nelle Vin Santerie e gli approfondimenti per veri appassionati. Per scoprire tutte le iniziative proposte dalle cantine toscane visita il seguente link: https://bit.ly/3ALIcRx e https://bit.ly/3AVxvM6

Fonte: Ufficio Stampa