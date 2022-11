Castelfiorentino United, prima squadra sconfitta 1-0 dal Camaiore

Partita molto equilibrata con un primo tempo più di marca castellana, ma un tiro da fuori area condanna la prima squadra del Castelfiorentino United alla sconfitta 1-0 contro il Camaiore. E’ andata decisamente meglio agli Juniores Regionali Under 19, che si sono imposti con un perentorio 3-0 ai danni della Castiglionese. Una doppietta di Bartalucci e un gol di Rigatuso hanno deciso il match. Gli Allievi Regionali Under 17, invece, hanno pareggiato 2-2 nella sfida contro il Coiano Santa Lucia: i gol portano la firma di Fè e Donati. Netta vittoria, poi, per gli Allievi Provinciali B Under 16, che si impongono per 6-1 contro il Ponzano: a referto la tripletta di Dushaj e le doppiette di Hamedani e Fenderico. Netta affermazione anche per i Giovanissimi Provinciali Under 15, che battono 5-0 il Santa Maria grazie ai gol di Geri, Sforiz, Bomarouan, Grazzi e Pucci. I Giovanissimi Provinciali Under 14, invece, perdono 2-1 col Certaldo nonostante il gol di Fontanelli.

Tra le formazioni dei più piccoli, invece, spiccano gli Esordienti A, che hanno vinto 3-1 e pareggiato 3-3 le due gare giocate con la Sancascianese. Gli Esordienti B, invece, hanno pareggiato 3-3 con la Lastrigiana e perso 3-2 contro l’Empoli Giovani, mentre i Pulcini 2012 hanno pareggiato 2-2 con il Certaldo e perso di misura, 3-2, contro il San Michele Cattolica Virtus.

Passando ai Pulcini 2013, da segnalare la vittoria per 3-0 con la Lastrigiana e la sconfitta per 3-0 contro il Montelupo, mentre i Pulcini 2014 hanno perso 3-0 con lo Scandicci e 3-1 contro l’Audace Galluzzo, salvo vincere 3-0 con il Limite e Capraia e perdere 2-1 con la Rinascita Doccia. Infine i Primi Calci 2015 hanno perso 2-1 con la Ginestra, pareggiato 2-2 con lo Scandicci e perso 2-1 con il Santa Maria.