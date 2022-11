Cedro malato davanti al municipio, urgenza di abbatterlo a Montelupo

Il Comune di Montelupo ha in programma un monitoraggio costante delle piante di giardini e luoghi pubbliche per individuare quelli pericolanti o malati, al fine di evitare rischi per i cittadini.

Dalle valutazioni dell’agronomo è emerso che anche il grande cedro di oltre 40 anni non era in buone condizioni. I risultati della valutazione hanno evidenziato che il cedro era malato e che il processo di deterioramento era molto veloce e quindi in caso di mal tempo avrebbe potuto cadere e creare danni a cose e persone.

Per questa ragione stamattina è stato deciso un intervento di urgenza per abbatterlo.

Al suo posto sarà piantato un altro albero, dopo aver bonificato il terreno da eventuali parassiti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa