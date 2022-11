Controlli notturni in Valdelsa, verifiche contro malamovida e stupefacenti

Controlli notturni nella serata di ieri a Colle di Val d'Elsa hanno visto impegnati i carabinieri di Poggibonsi con quattro pattuglie e un'unità cinofila dal nucleo di Firenze. Le verifiche hanno riguardato locali per contrastare la "malamovida", l'uso di stupefacenti e per vigilare sul corretto rispetto delle norme stradali. Controllati tre locali notturni e circoli ricreativi dove, con l'ausilio del cane antidroga, sono stati sequestrati oltre 15 grammi di sostanze stupefacenti abbandonate dagli avventori al momento dell'arrivo dei carabinieri.

Oltre 30 giovani sono stati controllati, 4 persone perquisite per sospetto possesso di stupefacenti mentre un giovane è stato segalato per possesso di hashish per consumo personale.