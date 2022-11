Esce dal carcere a Pisa e viene subito rimpatriato, divieto di ritorno per 5 anni

Un 48enne macedone non appena ha finito di scontare la sua condanna per reati contro il patrimonio nel carcere di Pisa è stato scortato da una pattuglia della polizia per la definitiva espulsione dall'Italia. Il decreto firmato dal prefetto per l'espulsione e quello firmato dal questore per l'accompagnamento al centro di permanenza e rimpatrio ha permesso il trasferimento al Cpr di Torino dove poi partirà per la Macedonia. Non potrà rientrare in Italia per 5 anni, pena l'arresto immediato.