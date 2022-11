Futuri giornalisti al Virgilio di Empoli: l'ufficio stampa sarà gestito dagli studenti

Sta per costituirsi l'ufficio stampa dell'Istituto di Istruzione Superiore Virgilio di Empoli. Non si tratta di una novità poiché enti, associazioni e scuole sono soliti avere al suo interno questa figura per la comunicazione con i media. C'è però una particolarità in quello del Virgilio, ovvero il fatto che davanti alle tastiere dei computer ci saranno gli stessi studenti. Il progetto, iniziato nello scorso anno scolastico 2021/22 prosegue dunque nella costituzione dell'ufficio stampa inserito nel PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) chiamato "Dentro la notizia".

L'attività, come si legge nella circolare del 28 novembre dell'Istituto Superiore, intende dare visibilità all'offerta formativa della scuola ma anche creare una rete di contatti sul territorio e una comunità virtuale nei social media. Studentesse e studenti del triennio, coordinati da insegnanti, racconteranno i progetti svolti tra i banchi e gestiranno la comunicazione con le testate giornalistiche locali e le realtà territoriali collegate al mondo della scuola tra genitori, imprese e associazioni.

L'ufficio stampa sarà composto da un numero massimo di 15 studenti, provenienti dai tre indirizzi Artistico, Classico e Linguistico: trattandosi di un PCTO, il percorso sarà valido come ore di formazione e laboratorio. Sono aperte per le studentesse e gli studenti le candidature, tramite lettera motivazionale e di presentazione, entro le ore 12 del prossimo 6 dicembre. E chissà che tra gli "addetti" alla comunicazione inizi a formarsi qualche giornalista del domani.