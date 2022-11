Il nipote ha bisogno di una costosa operazione, la zia avvia una raccolta fondi

“Ho iniziato a raccogliere fondi perché martedì 22 novembre abbiamo scoperto che mio nipote di quattro anni, che vive in America, ha un tumore cerebrale”.

Deborah Guglielmino ha avviato, da Prato, una raccolta fondi su GoFundMe per il piccolo Giorgio, che in poche ore ha raccolto più di 4.400 euro.

“Sono venuta subito qui - scrive - per stare vicina a mio fratello e vorrei aiutarlo in qualsiasi modo possibile. Non posso fare molto quando il piccolo piange che ha mal di testa, si strazia il cuore sentirlo lamentarsi e non poter far niente per alleviare il suo dolore”.

“Nel centro oncologico - prosegue - hanno programmato l’intervento di asportazione per il 5 di dicembre in quanto quel giorno sarà disponibile una sala operatoria con una strumentazione all’avanguardia e il Top Team dei medici presenti nel centro”.

“I costi da sostenere - spiega - saranno eclatanti e in questo momento dover pensare anche a quello non aiuta per niente. Spero con questa campagna - conclude - di poter aiutare mio fratello”.

La raccolta fondi ha avuto decine di donazioni ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/un-aiuto-per-giorgio