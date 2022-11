Montemurlo premia gli atleti dell'anno

Dopo due anni di pandemia, che ha fermato per lunghi mesi anche il mondo dello sport, ritorna a Montemurlo il premio “Atleta dell'anno”. La manifestazione, promossa dal Comune, vuole dare un riconoscimento a tutti coloro che, nelle varie discipline, si sono distinti e hanno raggiunto importanti risultati a livello nazionale e internazionale, tenendo alta la bandiera dello sport montemurlese. Un premio non solo ai campioni ma anche alle società sportive e a coloro che hanno promosso i valori del fair play, dell'amicizia e del rispetto. La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà sabato 3 dicembre alle ore 15 al palazzetto dello sport di Oste (via del Pantano). «Daremo un premio a tutti gli atleti meritevoli che ci sono stati segnalati dalle società sportive del territorio per i risultati e le abilità raggiunte. - spiega l'assessore allo sport del Comune di Montemurlo, Valentina Vespi – Il premio Atleta dell'anno, però, vuol essere anche un incentivo alla promozione dei valori fondanti dello sport: l'amicizia e il rispetto dei compagni, delle regole e degli avversarsi. Per mandare ai giovani messaggi positivi, nel corso della manifestazione, ospiteremo alcuni grandi campioni dello sport montemurlese che racconteranno la loro esperienza». La manifestazione è aperta a tutti i cittadini e durante il pomeriggio si alterneranno alle premiazioni alcune esibizioni delle scuole di danza del territorio.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa