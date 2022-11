Olea Project, grande successo a Montespertoli

Si è conclusa con grande successo la quarta edizione di Olea Project svoltasi per la prima volta al Centro per la Cultura del Vino "I Lecci" sotto la gestione della Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori della Toscana e con la collaborazione di Slow Food Empolese Valdelsa e del Comune di Montespertoli.

Inaugurata venerdì 25 novembre, al taglio del nastro erano presenti il Sindaco Alessio Mugnaini, la Vice Presidente regionale – Assessore regionale all’agricoltura, Stefania Saccardi, e Presidente della Federazione delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori di Toscana Pierpaolo Lorieri.

Tra il pubblico visitatori incuriositi e appassionati accorsi per conoscere meglio questo prodotto e degustarlo ai banchi di assaggio delle aziende agricole presenti.

"Questa edizione rinnovata è andata bene. La passione dei nostri produttori si è sentita tutta ed è il valore aggiunto che rende unico l'olio di Montespertoli" spiega il Sindaco Alessio Mugnaini.

“Sono stati due giorni importanti per l’olio EVO di Montespertoli. Gli incontri tecnici e le degustazioni dedicate, soprattutto ai produttori, hanno incuriosito e fornito nuovi elementi di discussione per quelli che possono essere alcuni scenari futuri per la produzione locale. Grande successo inoltre per i mini corsi di avvicinamento all’assaggio dell’olio rivolti al pubblico e gestiti da AIRO. Informare il consumatore al fine di renderlo più consapevole di cosa si cela dietro ad una bottiglia di olio EVO è forse in questo momento una delle sfide più importanti per il settore e per la sua crescita” dichiara Valentina Canuti, consigliere comunale con delega allo Sviluppo e Promozione del Distretto Rurale.

"Il successo di questi due giorni ribadisce l'attenzione che dobbiamo porre verso uno dei prodotti che identifica la Toscana. Una produzione millenaria il cui prodotto “olio extra vergine di oliva” è stato riconosciuto dalla F.D.A (Food and Drug Administration) non più solo come alimento e condimento, ma come nutraceutico e cioè che favorisce la nostra salute. Questa edizione di OLEA dimostra la qualità e la varietà dell'olio prodotto nell'area di Montespertoli e quindi è con grande piacere e interesse che la Federazione delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori di Toscana, vede il miglioramento qualitativo di questo territorio. Non possiamo che essere soddisfatti da questa edizione fortemente partecipata di Olea che prelude alla missione di questa Federazione, cioè muovere persone verso le terre dell'olio" aggiunge Pier Paolo Lorieri, Presidente della Federazione delle Strade del Vino, dell'Olio e dei sapori di Toscana.

Diciannove aziende agricole presenti, degustazioni guidate, evocooking show, seminari dedicati e attività per bambini per due giorni all'insegna della scoperta dell'olio extra vergine d'oliva. Presente come ospite anche la Strada dell’Olio e del vino del Montalbano – Le Colline di Leonardo con tanti prodotti in degustazione.

Le iniziative organizzate, inclusi i pranzi e cene a tema presso nell’Enoteca I Lecci, sono andate tutte sold out. Sabato, nella Giornata mondiale dell'olivo, si è aperta la mattinata con Lucia Bruni, funzionario della Regione Toscana e responsabile per l'imprenditoria agricola con una discussione sulla legge regionale sull'Oleoturismo. Nel pomeriggio il centro ha visto l'incontro con il naturopata Marco Pardini con la presentazione del libro Erbario Poetico in collaborazione con il Comitato Alberi e Natura e con un'altissima percentuale di visitatori e interessati.

La serata si è conclusa con una cena gourmet dell'agrichef Mattia Compagnucci in collaborazione con l’Enoteca I Lecci.

Sia sabato che domenica sono stati tanti i bambini alle iniziative "Olea Kids" a scoprire ed a imparare il lungo viaggio dall’oliva all’olio. Domenica si è svolto un incontro tecnico dedicato alle novità nel mondo della produzione e della ricerca e il laboratorio floreale "crea la tua ghirlanda" in collaborazione con Saida Lab.

Un ringraziamento va a tutti gli sponsor e partner che hanno reso ancora più ricca questa quarta edizione e ringraziamento speciale agli artisti locali che hanno reso Olea ancora più eccezionale, grazie alle foto del Circolo Fotografico Fermoimmagine Montespertoli e all'artista Simone Armelani per le installazioni d’artista dedicate all’olio.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa